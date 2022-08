Zderzenie karetki pogotowia z samochodem osobowym. Dwóch ratowników w szpitalu

Do zderzenia karetki pogotowia z samochodem osobowym doszło w środę (3 sierpnia) przy ul. Słonecznej we Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie). Dwóch ratowników zostało poszkodowanych i zabranych na obserwację do szpitala.

Strażacy z komendy miejskiej we Włocławku otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 12.53. - Samochodem osobowym podróżowały dwie osoby, natomiast karetką kierowca i dwóch ratowników. Nasze działania polegały na udzieleniu pierwszej pomocy uczestnikom zdarzenia. Dwóch ratowników z obrażeniami ciała zostało zabranych do szpitala na obserwację. Podróżujący pojazdem osobowym nie wymagali hospitalizacji - poinformował młodszy kapitan Joachim Zefert z KM PSP we Włocławku.

Nie ustąpił pierwszeństwa

Informacje te potwierdził starszy sierżant Tomasz Tomaszewski z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Kierujący samochodem osobowym, wyjeżdżając z ul. Wspólnej, nie zastosował się do znaku STOP i nie ustąpił pierwszeństwa karetce pogotowia z Radziejowa, która wracała przez ul. Słoneczną do bazy po odwiezieniu pacjenta do szpitala we Włocławku. W wyniku zderzenia dwóch ratowników trafiło do szpitala - przekazał.

Po zderzeniu karetka zjechała z drogi, złamała dwa drzewa i uderzyła w ogrodzenie pobliskiej posesji. Droga jest już przejezdna.

Włocławek. Zderzenie karetki z samochodem osobowym PortalWłocławek.pl

Autor:mm/gp

Źródło: tvn24.pl