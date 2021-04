"Nagle stał się agresywny, wyjął z kieszeni scyzoryk i ranił ratownika". 65-latek trafił do aresztu

65-letni mężczyzna w trakcie transportu do szpitala zaatakował ratownika medycznego, który próbował mu pomóc. - Pacjent nagle stał się bardzo agresywny. W pewnym momencie wyjął z kieszeni scyzoryk i ranił nim sanitariusza. Na szczęście skończyło się na niegroźnych obrażeniach - informuje policja. Mężczyzna trafił do aresztu. Grozi mu 10 lat więzienia.

Załoga karetki pogotowia w sobotę dostała wezwanie na ulicę Noakowskiego we Włocławku. (Kujawsko-Pomorskie) Na chodniku leżał tam mężczyzna, który miał potrzebować pomocy. - Ratownicy podjęli decyzję o przewiezieniu mężczyzny do szpitala w celu przeprowadzenia niezbędnych badań - przekazała nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.