Cena za prąd na przyszły rok wzrosła siedmiokrotnie. Prezydent Włocławka: jesteśmy przerażeni

Ostatni przetarg na sprzedaż energii dla miasta Włocławek wygrała państwowa spółka, która zażądała siedem razy więcej za prąd w 2023 roku. Dla samorządu oznacza to wzrost wydatków o 20 milionów złotych. - Spodziewaliśmy się wszystkiego, natomiast siedmiokrotny wzrost nas przeraża - mówi prezydent miasta. Apeluje też do premiera Mateusza Morawieckiego o interwencję w tej sprawie.

- My jesteśmy przerażeni. My kupujemy energię elektryczną w ramach grupy zakupowej 20 podmiotów i miało to sens do pewnego czasu. Natomiast ostatni rozstrzygnięty przetarg rzucił nas, mówiąc wprost, na kolana, ponieważ cena zaproponowana zarówno na użycie, wykorzystanie w ramach oświetlenia ulicznego, obiektów itd. i na energię elektryczną, którą udostępniamy dla naszych jednostek budynków użyteczności publicznej, wzrosła siedmiokrotnie. Tak że my w tej chwili się zastanawiamy, jesteśmy przy projekcji budżetu, jak pospinamy nasze budżety samorządowe - mówi prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.