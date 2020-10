Policjanci odnaleźli w hotelu poszukiwaną kobietę i jej 10-miesięczną córkę. Dziewczynka nie żyła

W jednym z hoteli we Włocławku (Kujawsko-Pomorskie) policjanci odnaleźli poszukiwaną 40-letnią kobietę i jej 10-miesięczną córeczkę. Niemowlę nie żyło. Matka dziewczynki i jej partner zostali zatrzymani.

O tym, że nie można skontaktować się z 40-letnią kobietą, policję poinformował w czwartek pracownik MOPR-u, pod opieką którego znajdowała się rodzina. Jak przekazał st. sierż. Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze znaleźli kobietę i jej dziecko w jednym z hoteli we Włocławku.

- W wyniku podjętych działań w jednym z hoteli we Włocławku odnaleźliśmy 40-latkę i jej około 10-miesięczną córeczkę, która nie dawała oznak życia - poinformował st. sierż. Tomaszewski.

Do sprawy zatrzymano rodziców dziecka: matkę i 35-letniego ojca, który przebywał w miejscu swojego zamieszkania. Oboje, w momencie zatrzymania, byli nietrzeźwi.

"Dziewczynka zmarła najprawdopodobniej kilka dni temu"

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, obecny na miejscu patomorfolog nie stwierdził widocznych obrażeń na ciele dziecka. Najważniejsza dla rozwoju sprawy będzie sekcja zwłok, która zaplanowana jest na piątek. Z informacji PAP wynika, że dziecko miało wadę rozwojową. Nie wiadomo, co było przyczyną jego śmierci. Patomorfolog stwierdził, że dziewczynka zmarła najprawdopodobniej kilka dni temu. Rodzice w chwili zatrzymania nie umieli logicznie wytłumaczyć, co się stało. Oboje byli pijani. Śledczy nie wiedzą w tym momencie, czy albo w jakim stopniu przyczynili się oni do śmierci dziecka