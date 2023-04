Sześciolatka wykorzystała nieuwagę personelu i sama wyszła z przedszkola. Policja bada sprawę

We Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) sześciolatka wykorzystała nieuwagę personelu i sama wyszła z przedszkola. Dziewczynka samodzielnie dotarła do domu, przechodząc przez kilka ruchliwych ulic. Nic jej się nie stało. Policja zbada jednak, czy personel miejskiego przedszkola nie dopuścił się przestępstwa bezpośredniego narażenia dziecka na utratę życia lub na uszczerbek na zdrowiu.

