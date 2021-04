"Kiedy się odwróciłem, nożykiem przeciął pasy. Najpierw trafił mnie w brzuch, potem w klatkę piersiową"

Zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na ulicy Noakowskiego we Włocławku (Kujawsko-Pomorskie) załoga karetki dostała w sobotę . Ratownicy postanowili przewieźć 65-latka do szpitala, żeby zrobić odpowiednie badania.

- Wzięliśmy go do karetki, zmierzyłem mu ciśnienie, nie wykazywał jakichś oporów. W pewnym momencie postanowiłem, że zbadam mu poziom cukru we krwi. Torba leżała na noszach, więc chwilę byłem za nim. Poszedłem do torby, żeby wyjąć glukometr, i prawdopodobnie w tym czasie zdążył przeciąć pas w dwóch miejscach - opowiada pan Jan, ratownik medyczny.