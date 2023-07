Magazynował ponad 150 kilogramów narkotyków. W aucie miał skrytki sterowane pilotem

Ponad 150 kg różnego rodzaju narkotyków magazynował we Włocławku 32-letni mężczyzna. Został przyłapany przez policjantów podczas rozładunku nielegalnego towaru. Do jego przewożenia miał specjalnie przystosowany samochód ze skrytkami.

Na trop magazynu we Włocławku natrafili funkcjonariusze komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W minioną środę (19 lipca), na jednej z ulic namierzyli mężczyznę, który podjechał busem pod garaż. Następnie wysiadł z niego i przesiadł się do przestrzeni pasażerskiej za siedzeniem kierowcy. Policjanci podeszli i otworzyli drzwi boczne pojazdu.

3 miesiące w areszcie, potem nawet do 10 lat więzienia

32-latek został zatrzymany i dowieziony do policyjnego aresztu. Policjanci z komendy wojewódzkiej na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawili zatrzymanemu zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Następnie doprowadzili go do włocławskiej prokuratury, gdzie oskarżyciel po jego przesłuchaniu postanowił wnioskować do sądu o tymczasowy areszt.