Proces 32-latka oskarżonego o znęcanie się nad żoną i dziećmi. "Jak nie słuchały, to im przyłożyłem"

Sławomir S. oskarżony o znęcanie się nad swoją rodziną, stanął przed sądem. Mężczyzna przyznał na sali rozpraw między innymi, że "walnął parę razy chłopców" i nimi rzucił. Dodał również, że uderzył żonę, ale - jak stwierdził - "ona wie za co". 32-latkowi grozi 10 lat więzienia.

Proces rozpoczął się w czwartek przed Sądem Rejonowym we Włocławku. 32-letni Sławomir S. oskarżony jest o to, że znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad żoną, sześciorgiem ich dzieci oraz synem kobiety.

- Z ustaleń śledztwa wynika, że poniżał dzieci, bił, znieważał, w dodatku wyrządził krzywdę jednemu z nich, doprowadzając do złamania ręki, a drugiemu z dzieci do złamania nogi. Ponadto rozpijał małoletnich - mówi Arkadiusz Arkuszewski z Prokuratury Rejonowej we Włocławku.