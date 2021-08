Spłonęła przyczepa kempingowa, w środki strażacy znaleźli zwęglone ciało mężczyzny

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności pożaru przyczepy kempingowej, do którego doszło w nocy we Władysławowie (Pomorskie). Po ugaszeniu ognia strażacy znaleźli zwęglone ciało mężczyzny. Tożsamość ofiary nie jest jeszcze znana.

Do tragicznego pożaru doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na ulicy Spokojnej we Władysławowie. Służby zgłoszenie dostały kilka minut przed godziną 3. - Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej: Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczej w Pucku, jeden z OSP Władysławowo oraz OSP z Chłapowa. Po ugaszeniu przyczepy, w zgliszczach, znaleziono zwęglone ciało - mówił mł. kpt. Krzysztof Minga, oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Pucku.

Dodał również, że na tę chwilę nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Przyczepa nie miała mediów - nie była podłączona do prądu, ani do wody.