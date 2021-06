Kuter podczas remontu w stoczni stanął w płomieniach

Siedem zastępów straży walczyło z pożarem kutra, który podczas remontu w stoczni we Władysławowie stanął w płomieniach (Pomorskie). Jak informują służby, nie ma osób poszkodowanych.

Zgłoszenie o pożarze we Władysławowie straż dostała we wtorek po godzinie 13. - Wpłynęła do nas informacja o pożarze kutra w stoczni. Kuter był remontowany, prawdopodobnie zapaliła się instalacja od strony dziobu - przekazał młodszy kapitan Krzysztof Minga, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.