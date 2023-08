Akcja ratunkowa we Władysławowie. Czworo dzieci potrzebowało pomocy

We Władysławowie czworo dzieci uczestniczących w koloniach miało problem z wydostaniem się z morza. Na pomoc ruszyli ratownicy. Jedną z dziewczynek resuscytowali kilkadziesiąt minut. Udało się przywrócić jej czynności życiowe. Ona, a także inna dziewczyna zostały przetransportowane do szpitali. Informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku otrzymali zgłoszenie o 17.15. - Na terenie kąpieliska strzeżonego przy wejściu numer 4 we Władysławowie wypoczywała grupa kolonijna - 54 dzieci i czterech opiekunów. Dzieci w mniejszych grupach wchodziły do morza. Ratownicy zauważyli, że czwórka dzieci ma problem z wydostaniem się z wody. Były to trzy dziewczynki i chłopiec. Troje dzieci wydostano z wody w stanie dobrym, jedna z dziewczynek nie wykazywała czynności życiowych - przekazała komisarz Monika Bradtke, naczelniczka wydziału prewencji puckiej policji.