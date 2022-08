Czołowe zderzenie z cysterną, jedna osoba w szpitalu

Do wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych i cysterny doszło w miejscowości Wielkie Pułkowo (woj. kujawsko-pomorskie) na drodze krajowej nr 15. 31-letnia kobieta kierująca skodą została przetransportowana z poważnymi obrażeniami ciała do szpitala.

Do zdarzenia doszło na DK15 w miejscowości Wielkie Pułkowo w powiecie wąbrzeskim. Służby otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem czterech pojazdów.

- Doszło do zdarzenia trzech samochodów osobowych i samochodu ciężarowego. W wyniku tego jedna osoba została poszkodowana i przetransportowana śmigłowcem do szpitala - poinformował w rozmowie z portalem tvn24pl brygadier Cezary Maćczak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

- Substancja musi zostać przepompowana do zastępczych cystern. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej - podkreślił brygadier Maćczak

31-latka trafiła do szpitala

- Po uderzeniu w ciężarówkę skoda wróciła na prawy pas i wpadła do rowu. Jadąca za nią kobieta, chcąc uniknąć zderzenia, również zjechała na prawe pobocze, wjeżdżając do rowu. Ponadto, w wyniku zderzenia ciężarówki ze skodą, doszło do wyrwania drzwi w pojeździe osobowym, które uderzyły w czwarty pojazd - przekazał aspirant Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie.