Z autobusu pozdrawiał i błogosławił wiernych, jednocześnie apelując: zostańcie w domu!

Na jednym z wysłanych do nas wideo słychać wesołą muzykę i entuzjastyczny głos z megafonu krzyczący: "Alleluja!". Po chwili zza drzew wyłania się orszak trzech pojazdów: najpierw auto z flagą Polski wystawioną przez szyberdach, potem autobus z księdzem, stojącym w otwartych drzwiach pojazdu z mikrofonem w dłoni, a za nimi policyjny bus, który od czasu do czasu włącza na kilka sekund sygnały dźwiękowe.

Ksiądz pozdrawia i błogosławi wiernych, ale jednocześnie apeluje: zostańcie w domu! Internautka przekazała nam, że autokar z księżmi jeździł po bydgoskiej dzielnicy Fordon i "we wspaniały sposób od rana głosił dobrą nowinę".

Kościół wyszedł do wiernych

Z powodu epidemii Covid-19 kościoły zostały praktycznie zamknięte dla wiernych – w mszach świętych czy innych ceremoniach religijnych może brać udział jednorazowo maksymalnie pięć osób. – To pierwsze święta, gdy dla dobra nas samych oraz naszych rodzin i całego społeczeństwa, powinniśmy zostać w domu i świętować w gronie osób, z którymi mieszkamy – przekazał ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu Polski.

- W te święta nikt nie może czuć się samotny i odizolowany, dlatego twórzmy wspólnotę posługując się nowymi mediami. Wiele osób będzie nam za to wdzięcznych, że jesteśmy razem i o nich pamiętamy – apelował rzecznik. Księża z Bydgoszczy postanowili chyba wziąć sobie tę radę do serca i wyjść do wiernych w bardziej tradycyjny, ale bezpieczny i sympatyczny sposób.