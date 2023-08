Na przejazd wjechał tyłem, utknął między rogatkami. Policja pokazuje nagranie

czytaj dalej

Ciało 27-letniego mężczyzny we wtorek wydobyto z kanału Newtown Creek w Nowym Jorku. To drugi w ostatnich tygodniach bardzo podobny przypadek - w połowie czerwca w tym samym kanale znaleziono już ciało innego 27-latka. Co więcej, obydwaj bawili się przed śmiercią w tym samym klubie. Nowojorska policja sprawdza, czy śmierci te są ze sobą powiązane.