Widowiskowe zatrzymanie na autostradowej bramce. Zablokowali ich autami, wyskoczyli z wyciągniętą bronią

W piątek 13 marca do punktu poboru opłat na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim podjechał srebrny opel. Kierowca zatrzymał się przed szlabanem, by zapłacić za przejazd.

Śledztwo jest rozwojowe

Jak informuje policja, osoby podróżujące oplem to 26-, 36- i 44-letni mężczyźni podejrzani o włamania do mieszkań na łódzkich osiedlach Mileszki i Nowosolna. Zostali oni zatrzymani przez kryminalnych z Łodzi i Bydgoszczy.

Cała trójka trafiła do policyjnego aresztu. „Po przedstawieniu zarzutu funkcjonariusze z KP 6 KMP w Łodzi wystąpili do prokuratury o to aby ta skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanych” – przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.