Przewoził alkohol, jechał za szybko i wpadł do rowu. Kierowca dostał mandat

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło we wtorek w nocy w miejscowości Wiąg (województwo kujawsko-pomorskie) na drodze krajowej nr 5. Jak informuje policja, kierowca ciężarówki przewożącej alkohol nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i zjechał do rowu. Mężczyzna dostał mandat.