39-latek okradł ambulans stojący na parkingu. Zabrał kable

Sygnał radio-stop służy do zatrzymywania pociągów. Teoretycznie dostęp do niego mają tylko maszyniści i dyżurni, ale niepokojąco często nadają go osoby nieuprawnione. - Mogą zrobić to za pomocą krótkofalówki. Instrukcję bez problemu można znaleźć w internecie, pojawiła się nawet na TikToku - mówi Adrian Furgalski, ekspert w obszarze infrastruktury. Tłumaczy też, jak działa sam sygnał.