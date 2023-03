Wejherowo. Woda nie nadaje się do spożycia. Sanepid wykrył zanieczyszczenie w wodociągu

"W związku z otrzymaniem wyników badań wody pobranej w dniach od 23 do 27 lutego br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Wejherowo ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii gr. coli, Escherichia coli, Enterokoków" - podał w komunikacie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie. Wskazano, że woda w wodociągu publicznym Wejherowo nie nadaje się do spożycia oraz celów gospodarczych. Nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Dotyczy to wejherowskich ulic: Nanicka, Przemysłowa, I Brygady Pancernej WP oraz ul. Tartaczna.