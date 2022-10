Palił odpadami w piecu. Strażnikom miał tłumaczyć, że "prezes PiS pozwolił wszystkim palić"

04.09.2022 | Rosną ceny energii, KPO nie ma. Kaczyński: "Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście oponami i tym podobnymi rzeczami" Rządowi nie zależy na naprawieniu polskich sądów, odpolitycznieniu Krajowej Rady Sądownictwa i prokuratury, na dostosowaniu się do polskiej konstytucji i norm unijnych zgodnie z wykładnią TSUE. Likwidacja Izby Dyscyplinarnej nie rozwiązała problemów systemowych. W rezultacie Komisja Europejska nie jest skłonna do wypłaty środków na KPO, które zasiliłyby budżety samorządów w czasie, kiedy mierzą się one z rosnącymi kosztami energii. Prezes Jarosław Kaczyński ma inną radę: palić w piecach wszystkim, tylko nie oponami. Fakty TVN