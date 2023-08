Niemal 5 tys. mieszkańców pozbawionych prądu wskutek burz. Trwa usuwanie awarii

czytaj dalej

Lekarz Piotr Pisula, którego dane minister zdrowia Adam Niedzielski opublikował w mediach społecznościowych, ujawniając, że przepisał on na siebie leki z określonej grupy, poinformował, że złożył przedsądowe wezwanie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jak czytamy w dokumencie opublikowanym w internecie, Pisula domaga się "usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych". Wzywa także szefa resortu zdrowia do przeprosin i przekazania 100 tysięcy złotych na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu.