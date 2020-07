Matka i bliźnięta zginęli na przejeździe kolejowym. Maszynista oskarżony. "Nie użył sygnałów dźwiękowych"

Akt oskarżenia prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego we Włocławku. Według śledczych 55-letni maszynista PKP Intercity, który prowadził pociąg, odpowiada za potrącenie 31-letniej kobiety i jej ośmioletnich dzieci. Przez przejazd przejeżdżali na rowerach. Cała trójka zginęła na miejscu.

- 19 sierpnia ubiegłego roku umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że będąc zobowiązany do użycia sygnałów dźwiękowych w odległości 770 i 328 metrów przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym, sygnałów tych nie użył przez, co nieumyślnie przyczynił się do wypadku, w wyniku którego zmarły trzy osoby poruszające się na rowerach – matka i jej dwoje małoletnich dzieci - tłumaczy Arkadiusz Arkuszewski z Prokuratury Rejonowej we Włocławku.