"Zaatakował nastolatków, bo nie podobał mu się ich kolor włosów"

Do pobić nastolatków doszło w Wałczu (woj. zachodniopomorskie). Jak przekazała asp. Beata Budzyń z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Były dwa takie zdarzenia. Do pierwszego doszło na początku sierpnia, do drugiego 14 sierpnia.

Według ustaleń lokalnego portalu extrawalcz.pl, do pobicia pierwszego nastolatka doszło przy ulicy Kilińszczaków. Napastnik uderzył chłopaka w twarz. Do drugiego ataku doszło na promenadzie nad Jeziorem Zamkowym. Tym razem ofiarą był 17-latek, który spacerował z 10-letnią siostrą i 15-letnią koleżanką.

Powodem ataków miał być kolor włosów

17-latek trafił do szpitala. Jego obrażenia nie były poważne, więc jeszcze tego samego dnia wyszedł do domu.

Jak przekazała asp. Budzyń, Piotr Ż. usłyszał zarzuty związane z pobiciem i uszkodzeniem ciała poniżej siedmiu dni. Grozi mu za to do dwóch lat więzienia. Prokurator zdecydował o dozorze policyjnym dla 28-latka, ma on również zakaz zbliżania się do poszkodowanych osób.