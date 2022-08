Przebili ogrodzenie, wjechali do ogrodu i uderzyli w drzewo. Nie żyje 20-latek

Do wypadku doszło w miejscowości Wabcz (woj. kujawsko-pomorskie). Kierujący samochodem osobowym 20-latek przebił ogrodzenie prywatnej posesji, wjechał do ogrodu i uderzył w drzewo. Mężczyzna zmarł na miejscu. 17-letni pasażer trafił do szpitala. Okoliczności zdarzenia policja wyjaśnia pod nadzorem prokuratury.