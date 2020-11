W Szczecinie kończą się zapasy krwi niemal wszystkich grup. "Bardzo serdecznie zapraszamy dawców"

Jak informuje Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie, brakuje krwi w miejskich zapasach. Od początku pandemii coraz mniej krwiodawców oddaje życiodajny płyn. Centrum apeluje, by się zgłaszali i uspokaja, że to bezpieczne.

"Same pozytywy"

Jednocześnie dyrektor przypomina, że krew mogą oddać osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kilogramów. Stan zdrowia krwiodawcy powinien być także na tyle dobry, aby pobranie krwi nie wywołało ujemnych skutków dla jego organizmu lub przyszłego biorcy. Centrum krwiodawstwa w Szczecinie jest czynne od 7 do 13:15.

Nasza ekipa telewizyjna spotkała dziś kilka osób, który przyszły oddać krew. Zachęcają one, by odwiedzić Centrum.

- Regularnie oddaję krew, to dobry cel. To pomaga innym ludziom. Wszystkie środki bezpieczeństwa są zachowane – mówi pan Paweł. - Krew ratuje życie. Pierwszym momentem, kiedy zdecydowałem się oddać krew, to była operacja ojca. To nie boli, człowiek czuje się dość dobrze, warunki sanitarne są dobre nawet w tych trudnych czasach, personel jest miły, jest wolny dzień w pracy. Same pozytywy – uważa pan Bartosz.