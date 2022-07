Rodzina szopów potrącona przez samochód. Matkę trzeba było uśpić, młode trafiły do specjalnego azylu

Przy torach kolejowych w Gdańsku znaleziono trzy szopy. Potrąconej przez samochód matki nie udało się uratować, ale jej młode miały więcej szczęścia. Chociaż zgodnie z prawem powinny zostać uśpione, trafiły do wrocławskiej Fundacji Szopowisko, gdzie zostaną do końca życia.

Szopy wrogami środowiska

Znaleziono go pod Wrocławiem, gdzie działa azyl Fundacji Szopowisko. Prowadzi go lek. wet. Grzegorz Dziwak, który pod opieką ma obecnie aż 37 młodych szopów i 11 osobników dorosłych.

- Nie podważam faktu, że szopy są szkodnikami w przyrodzie, bo ich obecność u nas nie jest naturalna (choć ich szkodliwość wobec ptaków jest porównywalna ze szkodliwością kotów w tym zakresie), ale to człowiek przywiózł ten gatunek do Europy. Szopy rozpowszechniają się, bo są bardzo inteligentne i “plastyczne”, świetnie sobie radzą w każdym środowisku. To, że będzie ich coraz więcej, jest już niestety nieuniknione. To trochę walka z wiatrakami, bo populacje szopów żyją też u każdego z naszych sąsiadów, od Niemiec po Białoruś. Od nas zależy, czy będziemy się tym problemem zajmować etycznie, czy zrobimy to, co najłatwiejsze - odstrzelimy je (choć wszystkich i tak się nie wystrzela) - mówi Grzegorz Dziwak.