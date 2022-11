Przyznał się, że strzelił do kolegi. Usłyszał zarzut zabójstwa

czytaj dalej

Zakończyliśmy pracę nad paktem senackim. Pozostały nam tylko do uzgodnienia nazwiska, ale wiemy już, jak on będzie wyglądał, w jakiej formule pójdziemy - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w poniedziałek europoseł Robert Biedroń (Lewica), pytany o plany opozycji na wybory parlamentarne. Dodał, że opozycji jest na dzisiaj bliżej niż dalej do wspólnej listy.