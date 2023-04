Ciała trzech mężczyzn i psa w mieszkaniu. Prokuratura o możliwych przyczynach śmierci

Dodał w rozmowie z PAP, że w mieszkaniu przebywała także 62-letnia kobieta, której nic się nie stało. Zaprzeczył, aby badanie alkomatem wykazało ok. 1,2 promila alkoholu w jej organizmie, co podawały lokalne media. "Pani była pod wpływem alkoholu, ale to stężenie było niższe. Dość szybko uzyskaliśmy możliwość odebrania od niej wyjaśnień i po nich została zwolniona do domu" - wskazał podkom. Zieliński.

Początkowo nie stwierdzono wysokiego stężenia tlenku węgla

Na początku służby podawały, że przyczyną śmierci nie był tlenek węgla. Strażacy wezwani na miejsce zdarzenia stwierdzili, że w mieszkaniu nie było wysokiego stężenia trujących gazów, nie wykryto m.in. podwyższonego poziomu tlenku węgla. Jednak według opinii biegłego zwłoki w miejscu zamieszkania znajdowały się co najmniej dwie doby, więc mogło dojść do ulotnienia się substancji. Na miejscu zabezpieczono m.in. alkohol, jedzenie, a także fiolki po lekach.

- Biegły z zakresu medycyny sądowej stwierdził po wykonaniu czynności, że bezpośrednią przyczyną zgonu może być zatrucie tlenkiem węgla. Na początku wykluczaliśmy to, ale biegły wytłumaczył to w ten sposób, że do zgonu doszło 12/13 kwietnia w nocy, co by uwarunkowywało to, że okoliczności, jakie tam zastaliśmy już nie potwierdzały obecności tlenku węgla w pomieszczeniach - powiedziała TVN24 prokurator Grażyna Wiącek z Prokuratury Rejonowej w Chełmnie.