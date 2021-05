Uciekał, próbował staranować policyjną blokadę. 44-latek był pod wpływem narkotyków, stanie przed sądem

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie 44-letniego Grzegorza D., który w styczniu tego roku w Szczecinie uciekał samochodem przed policją. Mężczyzna nie dość, że miał sądowny zakaz prowadzenia pojazdów, to jeszcze był pod wpływem amfetaminy. Funkcjonariusze podczas zatrzymania postrzelili go.