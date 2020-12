Od ponad 250 lat stoi na rynku, przetrwał wszystkie wojny, a teraz doczekał się remontu

Wrócą do tego, co było w XVIII wieku

- Pierwotnie planowaliśmy, że granit, który nijak nie pasuje do charakteru tego pomnika, zostanie zastąpiony płytami z piaskowca. W archiwum służb konserwatorskich odnaleziono jednak rycinę, na której widać, że oryginalnie podmurówka wykonana była z kamienia polnego. Postanowiliśmy więc do tego wrócić do tego co było w XVIII wieku – podkreśla burmistrz.