Pies utknął na dachu kamienicy. Pomogli mu strażacy, przekonał go "kawałek kiełbasy" 

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tychowie (woj. zachodniopomorskie) ratowali psa, który utknął na dachu. Na dół udało się go sprowadzić przy pomocy podnośnika i kiełbasy. - Zdarzały nam się już liczne interwencje z kotami, była też jedna z papugą, ale psa z dachu jeszcze nie ratowaliśmy - mówi prezes jednostki Marek Kucharski.

Strażacy zostali wezwani do psa uwięzionego na dachu OSP Tychowo

"Ze względu na wysokość budynku konieczne było dostanie się do "poszkodowanego" przy użyciu podnośnika" - poinformowali strażacy na Facebooku.

Załoga musiała działać bardzo ostrożnie, aby nie wystraszyć zwierzęcia. Jak relacjonują strażacy, nieufny pies przekonał się do nich dopiero na widok kiełbasy. Dzięki takiej zachęcie udało im się umieścić czworonoga w koszu podnośnika i zjechać z nim na dół. Działania zakończono chwilę po godzinie 13. Pies został zabrany przez policjantów.

Pies nie miał stałego właściciela. Po strażackiej akcji znalazł nowy dom

- Okazało się, że pies błąkał się po okolicy już od jakiegoś czasu. Pan, który przygarnął go z ulicy, wyszedł do pracy, zostawiając otwarte okno dachowe. Pies musiał wspiąć się do niego po stojącym pod nim koszem na śmieci - tłumaczy Kucharski.