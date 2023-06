Tunel w Świnoujściu będzie otwarty w tym tygodniu z udziałem Kaczyńskiego. Samorządowcy: rząd nie dał złotówki na jego budowę

W piątek biuro wojewody zaprasza na oficjalne otwarcie tunelu w Świnoujściu, na który mieszkańcy i turyści czekali dziesięciolecia. Impreza ma się odbyć z pompą i udziałem Jarosława Kaczyńskiego, szefa Prawa i Sprawiedliwości. Samorządowcy i opozycja uważają, że obóz władzy chce w ten sposób chwalić się inwestycją, z którą miał niewiele wspólnego, bo powstała dzięki pieniądzom Unii Europejskiej i samorządu.

Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz Prezydent Miasta Świnoujście Janusz Żmurkiewicz wysłali do mediów zaproszenia na oficjalne otwarcie tunelu pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu. Odbędzie się ona w najbliższy piątek w południe.

W uroczystości udział mają wziąć między innymi przedstawiciele rządu Rzeczpospolitej Polskiej – w tym sam wicepremier i szef partii rządzącej Jarosław Kaczyński, a także parlamentarzyści i europarlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Po części oficjalnej i licznych przemowach tunel zostanie udostępniony do zwiedzania. Zaplanowany został także bieg przez tunel oraz przejazd rowerzystów. Wieczorem tunelem będzie można już normalnie przejechać.

Rząd dał zero złotych

Przeciwko takiej formie otwarcia wypowiedzieli się przedstawiciele samorządu i opozycji. Ich zdaniem strona rządowa próbuje przywłaszczyć sobie sukces, z którym mają niewiele wspólnego.

– Chcemy odkłamać to, że to rząd sfinansował jakże ważną dla Świnoujścia inwestycję. To Komisja Europejska zadecydowała, że 85 procent tej inwestycji zostanie sfinansowane ze środków unijnych, a 15 procent z samorządu – powiedziała podczas konferencji prasowej Elżbieta Jabłońska, przewodnicząca rady miasta Świnoujścia.

– Politycy PiS przyjeżdżają tu i mówią, że jest to ich wielki sukces, że łączą Polskę, ale prawda jest zupełnie inna. Rząd PiS z budżetu państwa na tę inwestycję przeznaczył zero złotych. I taka jest prawda na ten temat – wtórował jej Arkadiusz Marchewka i przypomniał, że to przedstawiciele obozu władzy nazywali Unię Europejską „wyimaginowaną wspólnotą”. – Kiedy przychodzi do sytuacji, kiedy można się pokazać przy sukcesie inwestycji finansowanej dzięki Unii Europejskiej, to przyjeżdżają tutaj, żeby się lansować – dodał.

Czekali na niego dziesięciolecia

Tunel pomiędzy wyspami Uznam i Wolin jest bardzo ważną inwestycją. Do tej pory, aby dostać się do centrum miasta i dzielnicy nadmorskiej, trzeba było korzystać z przepraw promowych, do których - zwłaszcza w wakacje - ustawiały się wielokilometrowe kolejki. Jedyną alternatywą była okrężna droga przez Niemcy. Mieszkańcy czekali na tunel przez dobrych kilka dekad.

Tunel jest najdłuższą przeprawą podwodną w Polsce. Wraz z drogami dojazdowymi ma prawie 3,2 km długości, a sam odcinek podwodny to dokładnie 1483,8 m. W najgłębszym miejscu znajduje się około 38 m pod poziomem wody.

Dla kierowców dostępne będą po jednym pasie w każdą stronę oraz po dwa pasy awaryjne na krawędzi jedni. W tunelu zainstalowano 110 kamer oraz odcinkowy pomiar prędkości, którą ograniczono do 50 kilometrów na godzinę. Przejazd ma zajmować około 2 minut. Całkowity koszt inwestycji to 912 562 026 zł.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:eŁKa/PKoz

Źródło: TVN24 Szczecin