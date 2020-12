Skruszeni "porywacze" oddali Mikołaja, dołączyli prezent i kartkę z przeprosinami

Mikołaj miał umilać spacer po centrum Tuchomia (woj. pomorskie). W nocy z 25 na 26 grudnia trzech mężczyzn go "uprowadziło", co dobrze widać na nagraniach z kamer monitoringu. Urzędnicy nie wezwali policji, tylko dało dobę na zwrócenie ozdoby. Wystraszeni, niedługo potem - też w nocy - odnieśli go na miejsce. Z prezentem.