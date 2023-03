Samochód elektryczny stanął w płomieniach, akcja gaśnicza trwała ponad 21 godzin

- Dlatego auto zostało umieszczone w kontenerze napełnionym wodą. Zgłoszenie pożaru otrzymaliśmy w niedzielę przed godziną 21, a wodę z kontenera odpompowano w poniedziałek o godzinie 15.30. Później kontrolowano, czy temperatura baterii nie wzrasta. Od naszego wyjazdu do zdarzenia do powrotu do jednostki łącznie minęło ponad 21 godzin - relacjonował Szwaba.

Tuchom. Auto schłodzono w kontenerze z wodą

Jak podali strażacy, minimalny czas schłodzenia baterii płonącego samochodu elektrycznego to siedem godzin. Z uwagi na to, że w Tuchomiu - gdzie doszło do pożaru - nie było odpowiedniego miejsca do schłodzenia, strażacy z Gdańska przywieźli kontener, w którym zanurzono mercedesa.