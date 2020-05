Miał kilkadziesiąt ran kłutych i ciętych. Sześć osób zatrzymanych, jedna z zarzutem zabójstwa

- Do tej sprawy zatrzymano sześć osób. 32-letniemu Krzysztofowi S. prokurator przedstawił zarzut zabójstwa z rozbojem oraz podżegania do zabójstwa. Podejrzany przyznał się do wszystkich czynów. Grozi mu kara dożywotniego więzienia - powiedziała w poniedziałek Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.