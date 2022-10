Dwie osoby nie żyją, a dwie są ranne po zderzeniu ciężarówki z samochodem osobowym

czytaj dalej

Wyjściem z napiętej sytuacji w Radzie Polityki Pieniężnej jest przygotowanie projektu regulaminu Rady, który byłby zatwierdzony przez wszystkich - powiedział w TVN24 członek Rady Ludwik Kotecki. Dodał, że zgadzając się na kandydowanie do RPP, "przez głowę mu nawet nie przeszło, że będzie się zajmował zupełnie czymś innym niż to, do czego został powołany".