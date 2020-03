Trzech Niemców z gorączką w autokarze. Wszyscy musieli zawrócić do domu

Cała wycieczka obywateli Niemiec, którzy zmierzali do Świnoujścia, została zatrzymana na granicy. Polskie służby wykryły, że trzy z podróżujących autokarem osób mają podwyższoną temperaturę ciała. W efekcie wszyscy nie zostali wpuszczeni do Polski.

W granicznej miejscowości Garz polskie służby zatrzymały w piątek po południu autokar z obywatelami Niemiec, którzy jechali do ośrodka uzdrowiskowego. Przebadano 44 osoby i u czterech z nich wykryto temperaturę ponad 38 stopni Celsjusza.

- Pasażerowie mogli albo poddać się kwarantannie, albo wrócić do Niemiec, a osoby, u których wystąpiło podejrzenie choroby, powinny zostać hospitalizowane – przekazała nam Agnieszka Muchla, rzeczniczka prasowa wojewody zachodniopomorskiego. – Wybrali oni powrót do Niemiec – dodała.

Muchla przyznaje, że to pierwszy tak duży przypadek niewpuszczenia pojazdu z osobami z podejrzeniem infekcji do Polski. Wszyscy pasażerowie pechowej wycieczki oraz ich kierowca mają zgłosić się do niemieckich służb medycznych w celu szczegółowych badań.