Piesi byli w połowie przejścia, kierowca się nie zatrzymał. "To było przerażające"

Niebezpieczną sytuację zarejestrowała kamera w samochodzie pana Piotra. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po godzinie 15 w Trzebiatowie (Zachodniopomorskie). Pan Piotr jechał ulicą Zagórską i zatrzymał się przed pasami, żeby przepuścić pieszych. Na filmie widać, że na jezdnię weszły trzy osoby. Mężczyźni byli już w połowie przejścia, kiedy nagle się zatrzymali. Wtedy z naprzeciwka przez przejście przejechał samochód. Nagranie pokazujące to, co stało się na trzebiatowskiej ulicy otrzymaliśmy na Kontakt24.