Opona wystrzeliła, tir wywrócił się do rowu. Na jezdnię wysypała się makulatura

Do zdarzenia doszło we wtorek (8 listopada) o godzinie 10.46 na 61 kilometrze drogi ekspresowej S5 w miejscowości Tryszczyn. - Samochód ciężarowy przewożący makulaturę dachował i wpadł do rowu. Ładunek wypadł na jezdnię, stąd też była konieczność zamknięcia jednego pasa w stronę Gdańska - powiedział starszy kapitan Karol Smarz, oficer prasowy KM PSP w Bydgoszczy.