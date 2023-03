Trójmiasto. Byk uciekł podczas rozładunku, "zaszył się gdzieś w naszym lesie". Trwają poszukiwania

Na Pomorzu trwają poszukiwania byka, który uciekł właścicielowi podczas rozładunku. Zwierzę najprawdopodobniej zaszyło się w lesie. Informację o poszukiwaniach zamieściło w mediach społecznościowych Nadleśnictwo Gdańsk. - Będziemy próbowali go namierzyć i oswoić. Mamy karmę oraz krowę - mówi nam właściciel zwierzęcia.

Tadeusz Oczk opowiada, że byk uciekł mu w sobotę podczas rozładunku. - Zobaczył lukę w klatce i wybiegł. To zwierzę z wolnego wybiegu, więc na pewno czuł się nieswojo w klatce - mówi właściciel zwierzęcia.

Jest w kontakcie z weterynarzem, próbuje namierzyć byka

Jak podkreśla, w czwartek podejmowane będą kolejne próby namierzenia i oswojenia byka. - Będziemy próbowali go namierzyć i oswoić. Mamy karmę oraz krowę. Mam nadzieję, że uda nam się go namierzyć - mówi.

- Właściciel jest w stałym kontakcie z lekarzem weterynarii, który ma uprawnienia do użycia broni ze środkiem usypiającym i jest w stanie przyjechać w ciągu 10-15 min do wskazanej lokalizacji - przekazała Wioletta Drygas-Bogucka, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie. Po użyciu środka usypiającego zwierzę zostanie przewiezione do gospodarstwa pana Tadeusza.