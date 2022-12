Tramwaje muszą jeździć wolniej. Z powodu mrozu popękały szyny

Jak wiele miast w zimę, także Szczecin boryka się z problemem szyn pękających z powodu niskich temperatur. Jak informuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, "ze względu na pojawiające się spękania szyn w torowisku na odcinku od Basenu Górniczego w stronę prawobrzeża, w piątek wprowadziliśmy ograniczenie prędkości do 30 km/h".

Jak dodaje Pieczyńska, jest wprowadzenia ograniczeń prędkości na tym konkretnym odcinku jest istotne, bo tramwaje mają tam do pokonania duże odcinki prostych bez przystanków czy świateł, więc mogą rozpędzić się do dużych prędkości. To mogłoby powodować większe zagrożenie w przypadku pojawienia się pęknięcia na trasie szynobusa.