Zgonów nawet o 50 procent więcej. Podjęli już decyzję o powiększeniu cmentarza

Najtrudniejsze są pogrzeby ofiar COVID-19. Nie tylko dla nich, ale i dla rodzin. - Duży problem jest nie tyle z pożegnaniem, a identyfikacją. To, że nie można się pożegnać, że nie można otworzyć trumny, to jeszcze jest (dla rodzin - red.) do przełknięcia, ale sama świadomość, że nie wiedzą, czy to na pewno ich bliska osoba będzie skremowana, jest bardzo ciężkie dla psychiki - mówi Sworobowicz. W takich sytuacjach zawsze powtarzamy rodzinom: musicie zaufać.