Tragiczne skutki suszy. Bociany wyrzucają młode z gniazd

Przyrodnicy przekazują, że w tym roku susza przynosi tragiczne skutki nie tylko we florze, ale też faunie. Widać to na przykładzie bocianów, które mają dużo częściej niż w ubiegłych latach wyrzucać najsłabsze młode z gniazd. Jak wyjaśniają specjaliści, to zjawisko występuje w przyrodzie, gdy ptaki nie mają wystarczająco pokarmu, by wyżywić potomstwo.