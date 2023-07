Na jeziorze przewróciła się łódź, zginęła ośmioletnia dziewczynka. Do sądu trafiły dwa akty oskarżenia

Na jeziorze Tałty (województwo warmińsko-mazurskie) przewróciła się łódź, zginęła ośmioletnia dziewczynka. Przed sądem staną dwaj mężczyźni. Jeden odpowie za spowodowanie wypadku, drugi za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku dla zdrowia łącznie siedmiu osób, w tym trojga dzieci.

Jak poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski, Prokuratura Okręgowa w Olsztynie skierowała 30 czerwca tego roku do Sądu Rejonowego w Giżycku akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu Grzegorzowi G. Zarzucono mu, że 18 czerwca 2022 roku w Rynie, prowadząc działalność gospodarczą, naraził na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku dla zdrowia łącznie siedmiu osób, w tym trojga dzieci.

- Wynajął im niezarejestrowaną bez właściwego certyfikatu technicznego niesprawną technicznie łódź motorową, w której nie było przeglądu technicznego, była niesprawna instalacja zenzowa oraz nieprawidłowo zamontowany silnik o większej masie i mocy niż zalecany, co naruszyło właściwości konstrukcyjne statku - powiedział prokurator Daniel Brodowski.

- W trakcie prowadzonego postępowania oskarżony przesłuchiwany przez prokuratora nie przyznał się do stawianego mu zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy wyjaśnień - dodał prokurator Brodowski.

Wskazał, że w postępowaniu przygotowawczym prokuratura ustaliła m.in. korzystając z opinii biegłego, że stan łodzi stanowił zagrożenie dla osób, które się nią poruszały.

"Umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu wodnym"

Do wypadku doszło 18 czerwca 2022 roku na jeziorze Tałty. Łodzią motorową podróżowało siedem osób: cztery dorosłe i troje dzieci. W pewnym momencie łódź przechyliła się, a uczestnicy rejsu wpadli do wody. Łódka wywróciła się do góry dnem i zaczęła tonąć. W kabinie łodzi została uwięziona ośmioletnia dziewczynka.

To jest drugi akt oskarżenia w tej sprawie. Wcześniej do Sądu Rejonowego w Mrągowie skierowano akt oskarżenia przeciwko sternikowi łodzi Piotrowi O., który odpowie za spowodowanie wypadku.

Jak poinformował prokurator okręgowy w Olsztynie Cezary Fiertek, został on oskarżony o to, że 18 czerwca 2022 roku w Starych Sadach, na jeziorze Tałty, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu wodnym w ten sposób, że jako kierownik - kapitan statku - będąc odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów żeglugowych na statku oraz za bezpieczeństwo na statku podczas żeglugi, oraz nie posiadając uprawnień motorowodnych ani wiedzy z zakresu bezpieczeństwa żeglugi na wodzie, kierował łodzią motorową Viva 606.

Jak ustalili śledczy, mężczyzna stosował technikę sterowania niezgodną z zasadami prawidłowego manewrowania łodzią z silnikiem, to jest, wykonał niewłaściwy manewr w reakcji na fale, wytworzone przez inne statki oraz ustawił łódź bokiem do fali, co przyczyniło się do utraty stateczności łodzi, a w konsekwencji do jej wywrócenia. Pasażerowie nie mieli kamizelek. Byli też nierównomiernie rozmieszczeni w łodzi.

Nurkowie znaleźli dziewczynkę w kabinie zatopionej łodzi KP PSP w Mrągowie

Pływał motorówką z orzeczonym zakazem sądowym

Mężczyzna odpowie także za drugi czyn, a mianowicie za to, że nie zastosował się do orzeczonego przez kutnowski sąd w 2020 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych (od dnia 27 listopada 2020 na okres dwóch lat). Oskarżonemu grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Akcja poszukiwawcza była utrudniona, ponieważ akwen należy do bardzo głębokich. Po kilku godzinach płetwonurkom udało się dotrzeć do zatopionej łodzi. Po wybiciu szyby wydobyli dziecko. Dziewczynka nie żyła. Miejscami głębokość jezioro Tałty sięga 45 metrów.

By uniknąć kumulacji ról procesowych

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie pytany, dlaczego dwóch oskarżonych nie objęto jednym aktem oskarżenia odpowiedział, że oskarżonym w jednej sprawie jest sternik łodzi, natomiast w drugim postępowaniu dot. wypożyczenia łodzi jest osobą pokrzywdzoną.

- Gdyby objęto jednym aktem oskarżenia dwóch oskarżonych doszłoby do kumulacji ról procesowych, dlatego też sprawy dotyczące spowodowania wypadku w ruchu wodnym ze skutkiem śmiertelnym wyłączone zostały materiały w zakresie osoby, która wypożyczała łódź dla grupy osób - wyjaśnił prokurator Brodowski.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:pop

Źródło: PAP