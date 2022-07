Dziewczynki zrobiły babeczki i lemoniadę. Sprzedały, a prezentami obdarowały bezdomne zwierzęta ze schroniska

Wpadły na pomysł, by upiec babeczki oraz przygotować lemoniadę i sprzedawać na jednym z osiedli w Toruniu (Kujawsko-Pomorskie). Akcja Basi i Leny okazała się strzałem w dziesiątkę. Zebrane pieniądze dziewczynki przeznaczyły na wsparcie schroniska dla zwierząt.

Młode mieszkanki Torunia - przyjaciółki Basia i Lena - przygotowały babeczki, lemoniadę, na osiedlu rozwiesiły ogłoszenia o swej akcji, by nie przeszła bez echa. - Dziewczynki wpadły na pomysł, by pomóc w wakacje zwierzętom. Wymyśliły, że upieką babeczki i przygotują lemoniadę. Wszystko wyszło dość spontanicznie - mówi Marta Tymoszuk, mama jednej z dziewczynek.

Akcja przerosła oczekiwania

Pani Marta dodaje w rozmowie z portalem tvn24.pl, że jako rodzice nie mieli zbyt dużych oczekiwań, co do efektów tej akcji. Okazało się, że był to jednak strzał w dziesiątkę.

- Dziewczynki zostały ciepło przyjęte przez sąsiadów i zebrały 260 złotych. Do tego same dołożyły od siebie po 50 złotych. Stwierdziły, że nawet jeśli nic nie zarobią, to i tak pomogą schronisku - przyznaje nasza rozmówczyni.

Już pierwszego dnia akcji (8 lipca) okazało się, że cały asortyment zniknął po godzinie. Kolejnego dnia trzeba było przygotować nowe wypieki i napój. - Akcja dziewczynek spotkała się z bardzo pozytywnym oddźwiękiem. Na pewno, jako rodzice, bardzo się cieszymy i jesteśmy z nich dumni - podkreśla pani Marta.

Za zebrane pieniądze, dziewczynki kupiły karmę oraz zabawki dla zwierząt z toruńskiego schroniska. - Bardzo cieszyły się z wizyty w schronisku. Już zapowiedziały, że będą chciały mieć psa ze schroniska - zaznacza kobieta.

Schronisko dziękuje przyjaciółkom

Toruńskie schronisko przyjęło prezenty z wdzięcznością. "Chcielibyśmy podziękować dwóm przyjaciółkom - Basi i Lenie, za fantastyczną inicjatywę na rzecz schroniska. Dziewczynki urządziły na swoim osiedlu sprzedaż domowej lemoniady i babeczek, a wszystko to przygotowały same! Za zarobione pieniądze wybrały się do sklepu zoologicznego i zakupiły dla naszych podopiecznych to, co widzicie na zdjęciu. Wielkie brawa dla Basi i Leny za ich wielkie serducha i empatię, brawa także dla rodziców za wychowanie" - czytamy we wpisie na koncie schroniska na Facebooku.

