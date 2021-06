Od dwóch tygodni lekarze walczyli o jej życie, trzyletnia dziewczynka zmarła. Rodzice są w areszcie

Rodzice trzylatki z Torunia usłyszeli 30 maja zarzuty usiłowania zabójstwa . Sylwia M. i Przemysław O. mieli znęcać się nad córką od co najmniej kwietnia. 28 maja w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Sąd zadecydował o aresztowaniu podejrzanych.

W ciężkim stanie

- 23-letnia Sylwia M. i 32-letni Przemysław O. są podejrzani o to, że, działając wspólnie i w porozumieniu, znęcali się fizycznie nad małoletnią córką w wieku dwóch lat i 11 miesięcy. Zadali jej uderzenia przedmiotami, otwartą dłonią po całym ciele, w tym w szyję oraz w twarz, a także nie zapewnili jej niezbędnej pomocy, koniecznej do zaopatrzenia złamania kości ramiennej prawej. Do kulminacji doszło 28 maja. Wówczas rodzice mieli spowodować u dziecka urazy głowy. Zadając ciosy, doprowadzili do licznych zmian w obrębie mózgowia i masywnego obrzęku mózgu - informował wcześniej rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski.