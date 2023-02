Wysiadł z tramwaju i wpadł do wykopu. 40-latek nie żyje

czytaj dalej

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych w 2022 roku wzrosła do co najmniej 9,6 tysiąca z 2,8 tysiąca wyroków rok wcześniej. Odsetek wyroków korzystnych dla kredytobiorców wzrósł do 97 procent - wynika z zestawienia przygotowanego przez Votum Robin Lawyers.