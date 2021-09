Wybuch w domu jednorodzinnym w Toruniu. Sprawdzają, jak doszło do eksplozji

25 zastępów straży pożarnej, wraz z psami ratowniczymi, przez kilkanaście godzin przeszukiwało gruzy budynku, który we wtorek zawalił się w wyniku wybuchu w Toruniu. Pod gruzami nikogo nie znaleziono. Śledczy sprawdzają teraz, jak doszło do eksplozji.

Informację o wybuchu w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Wybickiego w Toruniu straż dostała we wtorek po godzinie 12. - Najpierw usłyszeliśmy wybuch, a po chwili dostaliśmy zgłoszenie. Okazało się, że w wyniku wybuchu całkowicie zawalony jest budynek jednorodzinny - mówił kpt. mgr inż. Przemysław Baniecki, oficer prasowy toruńskiej straży pożarnej, której komenda znajduje się kilkaset metrów od miejsca eksplozji.

Przeszukiwali gruzowisko

Po godzinie 19 we wtorek Baniecki przekazał redakcji Kontaktu24, że na miejscu cały czas pracują strażacy. - Przeszukujemy budynek w poszukiwaniu ewentualnych osób, które mogły tam przebywać w momencie wybuchu. W akcję zaangażowanych jest 25 zastępów straży pożarnej, czyli 66 ratowników i psy ratownicze. Nasze działania polegają także między innymi na ręcznej i mechanicznej rozbiórce budynku - powiedział strażak.

Działania trwały do godziny 23. - Na szczęście pod gruzami nikogo nie znaleziono - przekazał dyżurny toruńskich strażaków.

Ewakuowano mieszkańców

- Tam też doszło do zniszczeń, między innymi powybijania szyb. Nie wiadomo też, czy nie zostały uszkodzone ściany - dodał dyżurny z komendy wojewódzkiej PSP.

Biegli na miejscu wybuchu

Teraz służby ustalają, jak i dlaczego doszło do eksplozji. Jak relacjonuje Mariusz Sidorkiewicz, reporter TVN24, na razie śledczy mają tylko hipotezy. - Ta wiodąca mówi o tym, że dom eksplodował w skutek rozszczelnienia gazu. Dom niezamieszkały, szczelnie zamknięte drzwi i okna. Dom podłączony do miejskiej sieci gazowniczej, jeśli w środku doszło do jakiegoś rozszczelnienia ten gaz mógł kumulować się tam od dłuższego czasu i w krytycznym momencie jego stężenie mogło być bardzo duże - mówi reporter.