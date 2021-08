Wybuch w domu jednorodzinnym. Na miejscu 16 zastępów straży, trwa przeszukiwania terenu

W jednym z domów jednorodzinnych w Toruniu doszło do wybuchu. Na miejscu pracuje 16 zastępów straży pożarnej. Służby gaszą pożar i przeszukują teren.

Informację o wybuchu w jednym z domów jednorodzinnych przy ulicy Wybickiego w Toruniu straż dostała, we wtorek, po godzinie 12. - Najpierw usłyszeliśmy wybuch, a po chwili dostaliśmy zgłoszenie - mówi kpt. mgr inż. Przemysław Baniecki, oficer prasowy toruńskiej straży pożarnej, której komenda znajduje się kilkaset metrów od miejsca eksplozji.

Gaszą pożar, przeszukują gruzowisko

Na miejscu jest też specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Chełmży. Druga grupa poszukiwawczo-ratownicza z Gdańska, z psami ratowniczymi, jest w drodze. I choć służby nie mają informacji o osobach poszkodowanych, to wszystkie działania nakierowane są na to, by sprawdzić, czy w zniszczonym eksplozją budynku nikogo nie było.