Robiła zdjęcia, bo spodobało jej się zabytkowe auto. Okazało się, że sfotografowała kradzież. Dzięki temu zatrzymano podejrzanego

Ukrywali się tygodniami w gruzach ostrzeliwanego przez Rosjan Mariupola. Kiedy chcieli wydostać się z miasta, okupant postawił im wybór: wyjechać do Rosji albo zginąć. Opowiadają, że wywożono ich do obozów filtracyjnych, do których trafili też inni szukający drogi ucieczki ukraińscy cywile. - Nie muszę wyjaśniać, co one przypominają. To przerażające - mówiła o takich obozach ambasador USA przy ONZ. Dziennikarze CNN rozmawiali z osobami, które z desperacji wybrały drogę do Rosji.