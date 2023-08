Karetka utknęła w parku. Zapadły się pod nią granitowe płyty

W Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie) pod ciężarem karetki zapadły się granitowe płyty. Interweniowały służby, które pomogły w wyciągnięciu pojazdu. Poszkodowanego, do którego zostali wezwani ratownicy, zabrano do szpitala zastępczym ambulansem.

Do tego nietypowego zdarzenia doszło w niedzielę (20 sierpnia) około 20.30 przy fontannie w parku miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. Ratownicy medyczni zostali wezwani do poszkodowanej osoby, która uskarżała się na uraz ręki. Na miejscu pojawiła się załoga karetki pogotowia. W pewnym momencie pod pojazdem zapadły się granitowe płyty.

Strażacy wyciągnęli karetkę

- Pojazd został ustabilizowany przez strażaków przy pomocy poduszek i sprzętu. Podbudowano go przy pomocy drewnianych podkładów i wyciągnięto za pomocą wciągarki. Chodziło o to, by przede wszystkim ustabilizować karetkę, podnieść ją niż wyrwać, co mogło spowodować jeszcze większe uszkodzenia, które i tak pojawiły się we wnętrzu pojazdu - wyjaśniła Starowicz.